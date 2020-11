Arctica continuă să înregistreze temperaturi record Arctica continua sa inregistreze o creștere record a temperaturilor pe teritoriul care este aproape dublu fața de teritoriul SUA. Despre acest lucru a anunțat The Independent, transmite korrespondent.net. Astfel, la 21 noiembrie 2020, a fost inregistrata o temperatura cu 10-12°C mai mare decit acum 30 de ani, in timp ce pentru toata Arctica aceasta a fost in medie cu 6,7°C mai mare decit norma. In Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Indiei, Delhi, a inregistrat peste 8.500 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore, cel mai inalt nivel atins pana acum și unul dintre cele mai ingrijoratoare din intreaga țara, scrie ansa . Capitala indiana se confrunta zilele acestea cu al treilea val de infectari, dupa o perioada de…

- Coronavirus in Romania, 11 noiembrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un nou record in ceea ce privește pacienții care au murit din cauza COVID-19. "Pana astazi, 11 noiembrie, pe teritoriul…

- Astazi Romania a depașit pragul psihologic de 300 000 de imbolnaviri cu coronavirus, raportate de la inceputul epidemiei pe teritoriul țarii. In ultimele 24 de ore au mai fost depistate 6.752 de persoane cu infecție cu coronavirus , in urma a 21.552 de teste efectuate. In acest moment la secțiile de…

- Statele Unite au inregistrat peste 99.000 de cazuri de coronavirus vineri, un nivel atins pentru prima data de cand a inceput pandemia. Dupa opt luni de lupta cu virusul, aproape douazeci de state raporteaza cele mai Focarele arata diferit in intreaga țara, cu state apropiate care impartașesc fazele…

- Pentru prima data de cand au inceput masuratorile, principala pepiniera de gheața marina arctica din Siberia nu a inceput inca sa inghețe, la sfarșitul lunii octombrie. Acest lucru ar putea avea efecte grave asupra intregii regiuni, arata The Guardian, citeaza digi24.ro.

- Pentru prima data de cand au inceput masuratorile, principala pepiniera de gheața marina arctica din Siberia nu a inceput inca sa inghețe, la sfarșitul lunii octombrie. Acest lucru ar putea avea efecte grave asupra intregii regiuni, arata The Guardian.

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a explodat ieri, ajungand la 132.001, dupa raportarea a 2.343 de cazuri noi, numar fara precedent. Numar-record și in privința internarilor la ATI, 571, bilanț ridicat și la decesele cauzate de noul coronavirus: 53, in 24 de ore.La ora 13:00,…

- Guvernul din Cehia va impune de joi obligativitatea de a purta masa in interior pe intreg teritoriul tarii, a scris pe Twitter ministrul Sanatatii, Adam Vojtech, dupa ce numarul de infectari pentru o zi a ajuns la un nivel record, de 1.164, potrivit Reuters. "Am convenit cu expertii ca vom introduce…