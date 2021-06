Stiri pe aceeasi tema

- ​Producatorul de lactate Agroserv Mariuta, cunoscut prin brandul Laptaria cu Caimac, intra vineri la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB). Simbolul bursier va fi MILK. În aprilie 2021, compania a derulat un plasament privat prin care a vândut un numar de 431.020…

- Air Claim, compania specializata in obtinerea drepturilor pasagerilor pe segmentul curselor aeriene, intentioneaza sa isi finanteze dezvoltarea prin piata de capital, iar o prima runda de finantare vizeaza atragerea a 570.000 de euro printr-o emisiune de noi actiuni, derulata prin intermediul unui…

- In cadrul primelor trei etape ale campaniei din acest an, desfasurate in datele de 9, 14 si 16 aprilie, peste 600 de cuiburi de icre embrionate au fost amplasate in zona special amenajata, cu apa limpede, la temperaturi intre 6 8 grade Celsius, la gura canalului Enisala, lac Razim.In perioada 9 16 aprilie…

- Aproape 2.500 de persoane au fost verificate in ultimele 24 de ore, in cadrul activitaților curente, desfașurate de polițiștii argeșeni pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid-19. In cursul zilei de ieri, polițiștii argeșeni au organizat și desfașurat 29 de acțiuni punctuale (din…

- Cu prilejul primului eveniment din cadrul proiectului "INCLUZIV – Acțiuni complexe de imbunatațire a calitații vieții, de creștere a coeziunii sociale și de dezvoltare economica pentru populația din Chețani", care iși propune atat oferirea unei posibilitați de dezvoltare financiara a populației defavorizate…

- In cadrul ședinței Colegiului Prefectural desfașurata astazi au fost abordate doua mari subiecte și anume Planul de masuri pe anul 2021 in vederea realizarii in județul Suceava a obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare 2020 – 2024 și Informare privind prevenirea și managementul situației generate…

- In anul școlar 2020-2021 se deruleaza a VI-a ediție a Programului educativ “Școala Siguranței Tedi”, realizat de Poliția Romana și Maspex Romania, prin brandul Tedi, in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Obiectivul programului este de a-i invața pe elevii claselor I, in mod creativ, sa conștientizeze,…

- Companiile din prima liga bursiera de la Bucuresti, adica cele ale caror actiuni alcatuiesc indicele principal BET, reprezentativ pentru dinamica Bursei locale, au incheiat anul 2020 cu un profit net de 6,7 mld. lei, la jumatate fata de anul precedent, si cu afaceri de 56 mld. lei, mai mici cu 10%,…