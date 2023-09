Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de vineri, iar rulajul se cifra la 5,86 milioane de lei (1,18 milioane de euro), dupa o jumatate de ora de la debutul tranzactiilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, inregistra…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat luni tranzactii in suma de 11,54 milioane lei (2,334 milioane euro), la o ora si jumatate de la debutul sedintei.La ora 11:30, indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, inregistra o apreciere de 0,32%, iar indicele…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, cu o valoare a tranzactiilor de 58,34 milioane de lei (11,8 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,22%, pana la valoarea de 13.285,48 puncte, in timp ce BET-Plus, care arata evolutia celor…

- LIFE IS HARD (LIH), companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București și inclusa in indicele BET-AeRo, a incheiat primul semestru din 2023 cu o creștere de 75% a profitului net, acesta ajungand la 2,8 milioane lei, iar cifra de afaceri a companiei se ridica la 13,3 milioane lei, cu 7% mai…

- Producatorul de bere Bermas Suceava a inregistrat in primele sase luni ale acestui an pierderi de 460.160 lei, in crestere fata de pierderile de 174.717 lei din perioada similara a anului trecut, conform datelor transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti.Din activitatea desfasurata in primul semestru,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de marti, cu o valoare a tranzactiilor de 60,62 milioane de lei (12,27 milioane de euro).Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,73%, pana la valoarea de 13.201,09 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide…

- ”Sipex, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale si finisaje pentru constructii din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO (simbol bursier SPX), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, anunta rezultatele financiare aferente primului semestru din 2023. Compania a…

- Tranzactii cu actiuni Hidroelectrica in valoare de aproape 272 milioane de lei au fost realizate in primele 40 de minute de la deschiderea sedintei de la Bursa de Valori Bucuresti.Miercuri este prima zi de tranzactionare pentru actiunile principalului producator de energie electrica din Romania,…