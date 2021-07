Stiri pe aceeasi tema

- Obligatiunile BestJobs Recrutare intra miercuri la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, informeaza BVB. Obligatiunile companiei, in valoare de peste 3 milioane de euro, se vor tranzactiona sub simbolul bursier JOBS26E. Listarea obligatiunilor…

- One United Properties, unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale premium, de birouri și cladiri mixte de ultima generație din București și Constanța, face primul pas la bursa prin listarea pe Piața Principala, sub simbolul bursier ONE. Compania a derulat o oferta publica…

- ”One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Bucuresti, a intrat oficial pe Bursa de Valori Bucuresti. Actiunile companiei au inceput tranzactionarea pe Piata Principala a BVB, sub simbolul bursier ONE”, a anuntat compania. Momentul…

- Raiffeisen Bank vine cu a doua emisiune de obligațiuni verzi la Bursa de Valori București, in valoare de peste 1,2 miliarde de lei. Este cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative in lei a unui emitent din Romania. Valoarea totala a celor doua emisiuni de obligațiuni verzi Raiffeisen Bank tranzacționate…

- Simtel Team, compania romaneasca de tehnologie și inginerie fondata de trei absolvenți de Electronica și Telecomunicații in 2010, face primul pas pe piața de capital prin listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul bursier SMTL. Compania a derulat un plasament privat de acțiuni…

- Actiunile Agroland Agribusiness au intrat marti la tranzactionare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), fiind a doua companie din cadrul grupului Agroland care se listeaza la bursa, conform agerpres. "E un moment de fiecare data onorabil si important pentru noi sa primim o noua companie…

- Actiunile producatorului de lactate Agroserv Mariuta intra vineri la tranzactionare pe piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB, sub simbolul bursier MILK, informeaza miercuri Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Compania este recunoscuta pentru…

- Producatorul de vinuri organice Vifrana este tranzacționat, de astazi, pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul BIOW. Compania a fost...