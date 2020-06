Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva de stat trebuie utilizata doar in scopul pentru care a fost creata, iar, in momentul in care sunt necesare operatiuni de schimbare a unor cantitati de produse agricole din rezerva de stat, deciziile ar trebui sa fie luate in asa fel incat acestea sa nu influenteze piata, afirma presedintele…

- Statul ar trebui sa intervina si sa sprijine piata de capital, dar si sa se implice in sustinerea programelor dezvoltate de Bursa de Valori Bucuresti, a declarat marti Lucian Isac, director general Estinvest, la "Webinariile Made in Romania: De ce am ales Bursa de Valori Bucuresti". "Cred,…

- Potrivit directorului executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, Gabriela Folcut: „Statistica aferenta lunii martie arata o crestere de 13,6% a depozitelor, un avans mult mai sustinut comparativ cu lunile anterioare. Economisirea in valuta a inregistrat cea mai mare viteza de crestere, de 20%, un avans…

- Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) a semnat un protocol de colaborare cu Econosofia, cea mai activa asociatie de studenti in domeniul financiar si economic, potrivit unui comunicat al organizatiei. Cele doua organizatii anunta primele doua initiative dezvoltate impreuna,…

- CARAȘ-SEVERIN – Intr-un amplu interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), președintele Colegiului Medicilor din Romania, medicul caransebeșean Gheorghe Borcean, susține ca Germania și Franța ar trebui sa compenseze cumva Romania pentru exodul medicilor romani in aceste țari!…

- Postponing the payment of electricity bills is an unfortunate solution for the energy system, instead the Government should inject liquidity into the system, said on Wednesday the Deputy Director General at E.ON Romania, Anca Dragu, in the video-conference organized by the Bursa newspaper on "Crisis…

- Bursa de Valori Bucuresti este stabila, ofera lichiditate si da dovada de rezilienta, iar prin intermediul ei statul poate finanta deficitul fiscal si sustine proiecte de investitii publice, afirma Adrian Tanase, CEO al BVB, intr-un comunicat. "Bursa romaneasca este stabila si functionala, ofera lichiditate…

- Uneori a fi mai mic poate fi mai bine, in conditii extreme. Aceasta este parerea unei pediatru din Romania referitoare la faptul ca infectia cu COVID-19 afecteaza foarte putin copiii. Medicul Mihai Craiu trece in revista cateva cifre in favoarea argumentului ca e bine sa fii mic si sa ai un sistem imunitar…