Archer Aviation a prezentat primul său taxi zburător, numit ”Maker”, într-un debut în stilul Tesla Interesul pentru avioanele cu emisii zero care pot decola si ateriza ca elicopterele, dar care zboara ca avioanele, este in crestere, companiile aerospatiale cautand piete noi, in timp ce sunt presate sa contribuie la reducerea emisiilor de carbon ale industriei lor, prin intermediul vehiculelor care funcsioneaza cu baterii. Debutul Maker, organizat joi intr-un hangar care a folosit tehnologie XR pentru a simula o cursa, a avut loc in urma informatiilor aparute in aceeasi zi referitoare la doua acorduri separate referitoare la companiile producatoare de avioane electrice Vertical Take-Off si Landing… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

