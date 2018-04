Stiri pe aceeasi tema

- Concernul international a transmis vineri, 13 aprilie 2018, situatia „la zi” in privinta negocierilor cu Uniunea Europeana privind preluarea de catre ArcelorMittal a combinatului siderurgic Ilva (Italia). Pentru evitarea unui monopol pe piata siderurgica europeana, compania va fi nevoita sa vanda alte…

- ArcelorMittal anunta ca a inaintat oficial o propunere catre Comisia Europeana pentru a vinde combinatul siderurgic din Galati, ca parte a efortului de a strange bani pentru a cumpara cel mai mare combinat din Europa. O decizie finala urmeaza sa fie luata de CE pana pe 23 mai 2018.

- Grupul austriac Schweighofer a anuntat, luni, ca vinde subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri, si divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire, catre compania suedeza GreenGold Group.

- Grupul ArcelorMittal incearca sa cumpere cel mai mare combinat din Europa, situat in Italia, dar ar putea fi obligat sa vanda unele unitati detinute in prezent, daca se va stabili ca astfel va avea o pozitie dominanta in UE. In acest sens a fost intocmita o lista care a fost trimisa Comisiei Europene,…

- Cinci persoane, printre care se numara si trei femei, a furat mai multe componente metalice ce constituie angrenajul folosit la transportarea, pe benzi, a minereului intre cheiul Dunarii si combinatul siderurgic.