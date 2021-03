Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Turism pentru Tineret inchiriaza Teatrul de Vara din Costinesti In suprafata construita de 2.325 mp si teren in suprafata de 3.417 mp, spatiul a fost renovat si redeschis publicului in 2018 Chiria anuala de la care porneste licitatia este de 16.000 euroFostul Biroul de Turism pentru Tineret,…

- Oamenii s au zbatut inca din anii rsquo;90 sa isi poata recupera proprietatea ce le fusese rapita in timpul regimului comunist. Suprafata in discutie, de 400 mp, este situata in Mamaia, Careul 27, lotul 3 si a fost lasata prin testament proprietarilor de drept, dar a fost preluata abuziv. La instanta,…

- Curtea a admis apelul primariei si a respins cererea Administratiei Porturilor de anulare a dispozitiei primarului prin care notificarea cu pricina era transmisa catre CN APM Constanta SA. Notificarea formulata de Constantin Ioan Dumitru Cocaneanu vizeaza un teren format "din totalul de 660 de loturi…

- ArcelorMittal Tubular Products Roman isi prezinta intentia de a vinde bunul imobil ce include teren CC cu suprafata de 82.129 mp si constructii industriale cu suprafata construita totala de 58.454 mp, amplasat in sat Cordun, com. Cordun, soseaua Roman –Iasi, km. 333, jud. Neamt, respectiv:

- Suprafețele construite din municipiul Cluj-Napoca au crescut de la 11,3 la 20,7% in ultimii 20 de ani, au observat cercetatorii Universitații Babeș-Bolyai (UBB),pe baza informațiilor din sateliți.

- In timp ce casele zalauanilor de pe strazile care indeplinesc in prezent, rol de “centura”, crapa din temelii, pe așteptatul șantier al tronsonului doi al șoselei ocolitoare domnește liniștea. Ultima faza care s-a adaugat lungului șir al procedurilor este inceperea exproprierilor in cazul celor care…

- ANUNT LICITATIE 1.Informatii generale privind autoritatea contractanta: U.A.T comuna Ulmi, … Post-ul ANUNȚ: Primaria Ulmi scoate la licitație un teren in suprafața de 48.000 de mp apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Asa va arata interiorul statiei de metrou. Va fi o statie supraterana, iar asta inseamna o cladire cu subsol, parter si doua etaje. Linia se va intinde pe o distanta de 1,6 km.„Stația de metrou Tudor Arghezi a primit ordinul de incepere. Are autorizație de construire, are procedura de licitație publica…