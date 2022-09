Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețurilor la energie ar putea duce la tulburari sociale și proteste de strada in Europa in timpul lunilor de iarna. Cele mai bogate națiuni europene se confrunta cu un risc tot mai mare de tulburari civile in timpul iernii, inclusiv proteste de strada și demonstrații, din cauza prețurilor...

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, a inchis temporar activitatea de productie la platforma Borzesti din cauza preturilor la energie electrica si gaze naturale.

- Combinatul a anunțat miercuri ca inchide temporar activitatea pe o perioada de 14 zile, incepand de pe 18 august 2022, din cauza prețurilor in creștere la energie electrica și gaze naturale, potrivit unui anunț pe Bursa de Valori București (BVB), scrie Economedia . Contractele angajaților afectați de…

- Oficiali germani se tem ca o iarna geroasa cu mari probleme energetice ar putea provoca ample reactii extremiste. Totul depinde de modul in care ei vor reusi sa gestioneze criza - politic si in perceptia oamenilor, relateaza ediția romana a Deutsche Welle. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cresterea temperaturilor usuca culturile de porumb din intreaga Europa, ultima dovada a unei crize care afecteaza totul de la transporturile fluviale pe Rin si pana la culturile de masline din Spania, transmite Bloomberg.

- Nationalele feminine de fotbal ale Spaniei si Germaniei au debutat cu victorii vineri seara, in Grupa B, la Campionatul European, dupa ce miercuri si joi s-au disputat primele partide din Grupa A. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rata inflației din Germania crește in continuare, chiar daca mai puțin decat fusese estimat. In iunie, prețurile de consum au crescut in medie cu 0,1% fața de luna mai, in timp ce se aștepta o creștere de + 0,3% , scrie presa italiana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Livrarile de gaz rusesc in Europa, joi, 16 iunie, au fost reduse și mai mult, ceea ce a stirnit ingrijorari cu privire la reaprovizionarea depozitelor pentru iarna și a declanșat o creștere a prețurilor. Furnizorul rus Gazprom a acuzat sancțiunile occidentale ca impiedica reparațiile, transmite RBC-Ucraina…