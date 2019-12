ArcelorMittal Hunedoara suspendă producţia, ca răspuns la condiţiile pieţei şi la preţurile ridicate ale energiei ArcelorMittal inceteaza temporar productia la uzina siderurgica din Hunedoara, ca urmare a preturilor ridicate la energie electrica si gaze naturale, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. Productia in fabrica a fost suspendata la data de 1 decembrie 2019. Aici se produceau profile, tagle rotunde si corniere. Fabrica are 640 de angajati si 200 de contractori. "Preturile la energia electrica si la gazul natural au crescut semnificativ pentru utilizatorii industriali din Romania in ultimii ani, preturile romanesti fiind semnificativ mai mari decat in alte tari europene… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

