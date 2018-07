Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse l-au acuzat pe Evgheni Panov de posesie ilegala de armament militar cu intentia de a comite acte de subminare in peninsula Crimeea, anexata de Rusia in urma cu patru ani.Panov si un alt cetatean ucrainean, Andrei Zahtei, au fost arestati in Crimeea in urma cu doi ani sub…

- Nava ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, cu 60 de migranti la bord salvati in largul Libiei, a sosit miercuri in portul din Barcelona, dupa ce autoritatile italiene au refuzat acostarea sa, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Nava Open Arms a acostat in Spania la doua saptamani si jumatate…

- Seful in exercitiu al statului turc Recep Tayyip Erdogan a fost reales inca din primul tur, duminica, intr-un nou mandat cu puteri consolidate, impotriva unei opozitii revigorate, in alegeri prezidentiale si legislative dur disputate, relateaza AFP. Erdogan, care conduce Turcia de 15 ani si a fost reales…

- Autoritatile spaniole au salvat peste 500 de imigranti in acest weekend din 17 barci care traversau Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa, scrie Reuters, citat de News.ro.Sambata, in urma cautarilor cu avioane si elicoptere, navele spaniole au salvat aproape 300 de migranti din noua barci…

- In total, 69,4% dintre participantii la referendum au votat "da" pentru legalizarea avortului, in timp ce 30,6% dintre alegatori au votat "nu", potrivit unui sondaj realizat de compania de sondare a opiniei publice "Behavior and Attitudes" in numele RTE, cel mai mare grup mass-media din Irlanda.…

- Nicola Inquieto, italianul din Pitești care ar fi finanțat mafia, a fost arestat in vederea predarii temporare catre autoritațile judiciare din Italia. Aceasta este decizia dispusa, vineri, de magistrații Curții de Apel Pitești. Pe 27 aprilie, omul de afaceri Nicola Inquieto a fost eliberat in baza…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de otel din lume, a angajat grupul american Bank of America-Merrill Lynch pentru a gestiona vanzarea de active, raspunzand astfel ingrijorarilor UE in materie de concurenta in cazul tranzactiei prin care va achizitiona otelaria Ilva, din sudul Italiei, pentru 1,8…

- Primaria comunei Almasu Mare, judetul Alba, ofera suma de bani tinerilor casatoriti care se stabilesc in comuna. Autoritatile locale au decis sa ia aceasta masura pentru popularea zonei rurale. Pentru cei interesati exista si o conditie. Cuplurile trebuie sa locuiasca cel putin cinci ani pe…