- Noul Guvern italian a amanat cu doua luni si jumatate planificata vanzare a celei mai mari otelarii din Europa – Ilva – catre ArcelorMittal, deoarece Roma vrea mai mult timp pentru a reanaliza oferta, transmite Reuters Ilva, aflata in orasul Taranto din sudul Italiei, producea anual noua milioane tone…

- Moneda unica europeana este ireversibila, afirma ministrul german de finante, Olaf Scholz, intr-un interviu publicat sambata de ziarul Rheinische Post, preluat de Reuters. Intrebat daca va mai exista euro peste 10 ani, Scholz a raspuns: "Da, euro este ireversibil. Ne asigura viitorul comun in Europa".…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat refuzul Italiei de a primi peste 600 de migranti care se aflau pe nava Aquarius, acuzand guvernul italian de „cinism” si sustinand ca nu isi respecta obligatiile privind dreptul international, scrie Reuters, citat de News.ro.Vorbind in fata jurnalistilor…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a discutat luni seara la telefon cu ministrul italian de interne, Matteo Salvini, caruia i-a spus ca guvernul ungar saluta "angajamentul guvernului italian fata de reinstalarea securitatii europene", relateaza marti MTI. Guvernul Italiei a aratat ca granitele…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a parut sambata sa excluda posibilitatea unei relaxari a datoriei Italiei, afirmand intr-un interviu acordat unui cotidian ca principiul solidaritatii intre tarile membre ale zonei euro nu inseamna o impartire a datoriilor, transmite Reuters."Voi aborda noul…

- Socialistul Pedro Sanchez este noul prim-ministru al Spaniei dupa ce fostul premier Mariano Rajoy a fost demis printr-o motiune de cenzura in Parlament, declansata de scandalul de coruptie in care au fost implicati membri importanti ai partidului sau, scrie Reuters conform News.ro . Sanchez devine astfel…

- Irlanda intentioneaza ca, pe termen mediu, sa puna deoparte opt miliarde de euro in noul sau fond pentru "zile negre", destinat sa protejeze economia de orice potentiale socuri viitoare, a declarat miercuri ministrul irlandez de Finante, Paschal Donohoe. Irlanda a prezent planurile preliminare…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de otel din lume, a angajat grupul american Bank of America-Merrill Lynch pentru a gestiona vanzarea de active, raspunzand astfel ingrijorarilor UE in materie de concurenta in cazul tranzactiei prin care va achizitiona otelaria Ilva, din sudul Italiei, pentru 1,8…