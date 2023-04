Stiri pe aceeasi tema

- Luptatoarea Mariana Draguțan a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de Lupte Feminine Under 23, care se desfașoara in perioada 15-17 martie curent la București, Rominia. Sportiva moldoveana a reușit sa obțina medalia de bronz la categoria de pina la 53 kilograme (U-23), dupa ce a surclasat-o…

- Diana Vlasceanu, luptatoare legitimata la Clubul Sportiv Municipal Targoviște, a incheiat cu fruntea sus turneul internațional de lupte “Dan Kolov & Nikola Petrov”, gazduit de orașul Sofia, in aceasta saptamana. La puternicul turneu, luptatoarea clubului targoviștean a cucerit medalia de bronz, la capatul…

- Trei sportivi de la CSM Targoviste reprezinta in aceste zile Romania la turneul internațional de lupte pentru seniori “Dan Kolov & Nikola Petrov”, gazduit de orașul Sofia, din Bulgaria. Sportivii de la CSM care lupta la puternicul turneu de lupte sunt Simona Ionescu (cat. 55 kg), Diana Vlasceanu ( 76…

- Luptatorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a cucerit medalia de bronz la turneul Ibrahim Moustafa din Egipt. In prima lupta a categoriei de greutate 77 kg, el a fost invins cu 1-11 de viitorul finalist, kazahul Demeu Zhadrayev, vicecampion mondial in 2017.

- Luptatoarea Anastasia Nichita a caștigat turneul internațional Zagreb Open. Eleva lui Tudor Cirlan a obținut 4 victorii in categoria de greutate 59 kg, cu azera Alyona Kolesnik, japoneza Yui Sakano și reprezentantele Ungariei, Viktoria Borsos și Nikolett Szabo.

- Luptatoarea Mariana Draguțan a cucerit medalia de argint la turneul internațional Zagreb Open. Sportiva de 22 de ani a obținut 3 victorii in categoria de greutate 55 kg, cu Erika Bognar (Ungaria), Laura Stanelyte (Lituania) și Lauren Mason (SUA), fiind invinsa doar de japoneza Moe Kiyooka.

- Echipa nationala feminina de volei Under 17 a Romaniei a debutat cu victorie in turneul de precalificare zonal pentru Campionatul European din 2023. Turneul se desfasoara la Ankara, in Turcia, iar, in primul meci, in care Romania a invins Kosovo, doua constantence, Alexia Ruci CSM Constanta si Sara…

- Tenismanul sarb Novak Djokovici, locul 5 mondial, l-a invins pe americanul Sebastian Korda si a castigat turneul de la Adelaide. Pentru sarb, acesta este al 92-lea titlu al carierei. Djokovici s-a impus, cu scorul de 6-7 (8/10), 7-6 (7/3), 6-4. Meciul a durat trei ore si 9 minute. Novak Djokvovici a…