Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți a grupelor in ediția 2024-2025 a Ligii Campionilor la handbal feminin le-a adus pe CSM București și Gloria Bistrița, debutanta absoluta, in aceeași grupa, in timp ce Rapid București a ajuns alaturi de campioana Gyor și finalista HB Ludwigsburg. ...

- Aalborg a invins-o pe Magdeburg, scor 28-26, și s-a calificat pentru a doua oara in istorie in finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Semifinala a fost o desfașurare aparte. Pana in minutul 59 niciuna dintre cele doua formații nu a condus cu mai mult de un gol. Final Four-ul Ligii Campionilor…

- FCSB ar putea avea un duel de foc cu PAOK Salonic in preliminariile Ligii Campionilor. Campioana Greciei este cap de serie si va intra in al doilea tur preliminar al Ligii Campionilor. FCSB va fi cap de serie in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, dar va pierde acest statut in runda urmatoare.…

- Bucuria declanșata in tabara echipelor calificate in finala de pe Wembley a avut doua momente speciale, in care protagoniști au fost doi fundași centrali care s-au numarat printre cei mai buni jucatori ai lui Real Madrid și Borussiei Dortmund. In timp ce Rudiger a mulțumit VAR-ului pentru victoria cu…

- Dupa 2-2 la Munchen, Real Madrid și Bayern se intalnesc de la 22:00, in manșa retur a semifinalelor Ligii Campionilor. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Cei doi granzi europeni dau lupta pentru marea finala de pe Wembley,…

- PSG a pierdut la limita, 1-0 cu Borussia Dortmund, in Germania, in manșa tur a semifinalelor Ligii Campionilor, iar antrenorul gruparii din Hexagon, Luis Enrique, a apreciat evoluția elevilor sai. Ibericul spune ca in returul de marți, Mbappe și colegii sai nu au decat varianta calificarii. „Au fost…

- Președintele de onoare al lui Bayern, Uli Hoeness, l-a atacat pe antrenorul Thomas Tuchel tocmai inaintea semifinalei-tur cu Real Madrid din Liga Campionilor. Bayern iși joaca intreg sezonul in „dubla” cu Real Madrid din semifinalele Ligii Campionilor. Dar in loc sa se concentreze asupra primei manșe,…

- Echipa spaniola Real Madrid s-a calificat miercuri seara in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins, in deplasare, la lovituri de departajare, scor 4-3, campioana en-titre a Europei, Manchester City, scrie news.ro .