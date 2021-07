Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA) a facut publice vineri o serie de soluții care ar putea fi folosite in contextul in care prețurile materiilor prime au crescut masiv, cu efecte negative asupra implementarii contractelor de infrastructura. ”Apreciem orice demers care va duce la imbunatațirea și eficientizarea legislației privind achizițiile publice. Pana la finalizarea […] The post ARCA: Efectele scumpirii materialelor de construcții pot fi gestionate prin legislația in vigoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .