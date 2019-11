Pesta porcina africana a zguduit din temelii nu doar cresterea porcului din Romania, ci si industria de procesare, in conditiile in care in acest an doar 5% din productia nationala de carne de porc se foloseste in procesare, sustine directorul executiv al Asociatiei Romane a Carnii (ARC), Dana Tanase. "Pesta porcina africana a zguduit nu doar cresterea porcului din Romania, dar as putea spune ca a zguduit din temelii si industria de procesare. Din necesarul intern de carne de porc, Romania nu era in masura sa asigure si pentru piata si pentru procesare, insa membrii nostri ne-au spus ca anul trecut…