- Brațul unei macarale s-a prabușit sambata dimineața peste o mașina, in centrul Capitalei. In autoturism se aflau patru persoane, trei dintre ele fiind scoase de trecatori inainte de sosirea pompierilor. Șoferul mașinii este inca incarcerat, semiconștient. Potrivit ISU București-Ilfov, incidentul s-a…

- Un pasager a murit iar soferul a fost ranit, sambata dimineata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr un copac, pe DN 1D, judetul Prahova.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 1 D Albesti Paleologu Ciorani, judetul Prahova, se circula pe un fir…

- Incalcarile in trafic sunt la ordinea zilei. Un șofer cu tupeu, in aceasta dimineața, și-a parcat mașina chiar pe trotuar pe o strada din centru Capitalei. Imaginile au fost surprinse pe strada Columna și publicate de un martor ocular pe o rețea de socializare.

- Un sofer a ajuns cu parbrizul distrus, dupa ce o creanga a cazut peste masina sa. Incidentul a avut loc pe strada Maria Cebotari din centrul Capitalei.Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

- Trafic suspendat in centrul Capitalei. Incepand de astazi, de la ora 23:00, si pana in dimineata de 28 august, circulatia va fi sistata pe bulevardul Ștefan cel Mare, in perimetrul strazilor Puskin si Banulescu-Bodoni.

- In plin centru al Capitalei, o masina a agatat un cablu suspendat abandonat, probabil, de firmele de cablu sau internet dupa ce acestea s-au conectat la sistemului subteran NetCity. Soferul autoturismului nu a observat cablul pe care l-a agatat, dar a fost atentionat de un pieton.