- Oamenii de știința nu au un raspuns clar la intrebarea "De unde a aparut autismul?", dar parinții unor astfel de copii nu trebuie sa-i ascunda de straini, ci sa-i ofere copilului posibilitatea sa afle cit mai multe lucruri noi și sa-l scoata in lumea sociala in fiecare zi. Despre acest lucru a declarat…

- Violonista din Harkiv canta in adapost, in timp ce rachetele rusilor lovesc orasul. Vera Lytovchenko spune, intr-un interviu pentru defapt.ro, ca ea a decis sa reziste in oras si incearca sa-i ajute pe ucrainenii care au ramas. Acum, organizeaza strangeri de fonduri pe retelele de socializare pentru…

- Odata cu venirea primaverii, pompierii clujeni se confrunta cu problema incendiilor de vegetație. In ultimele trei zile ale saptamanii trecute, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj a gestionat, prin toate subunitațile, peste 50 de incendii de vegetație uscata. Acestea…

- Inițiativa Guvernului, de a acorda un sprijin financiar de 500 lei la fiecare familie nevoiașa care are copii la gradinița, in invațamantul primar și gimnazial, s-a concretizat in Neamț prin inscrierea a 9.447 de cereri. Dosarele depuse de parinți, anul trecut, au trebuit sa fie actualizate pana la…

- In cursul serii de miercuri, Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca o aeronava MiG 21 LanceR, care a decolat de la baza Mihail Kogalniceanu și patrula deasupra Dobrogei a pierdut legatura cu turnul de control și a disparut de pe radar in jurul orei 20.03. La scurt timp, un elicopter IAR 330-Puma…

- Dincolo de durerea de neimaginat prin care trec, dupa ce și-au pierdut copila, in urma unui cumplit accident rutier, parinții unei adolescente au ales sa faca un gest impresionant, pentru care cuvintele, oricat le-am cauta, sunt puține. Așa s-a ajuns ca alți trei copii – unul de 8 și alți doi in varsta…