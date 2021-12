Arborele perfect de plantat în vremea rece Un copac crescut intr-un camp, nu intr-un container, este draguț și rezistent, se potrivește spațiilor mici și deci arborele perfect pentru vremea rece. Copacii, arbuștii și trandafirii se afla in sezonul de plantare care ar trebui sa fie in plina desfașurare. Citește și Cum sa-ți acoperi pamantul din gradina și cu ce plante Plantele „ cu radacina” sunt cele in care un copac sau un arbust inca mai are pamant in jurul radacinilor sale, ținut impreuna cu sacul de hessian și fire de copac. Pastrați sacul atunci cand plantați – este biodegradabil și va putrezi pe masura ce radacinile cresc. Plantele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

