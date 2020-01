Stiri pe aceeasi tema

- Moise Guran a realizat joi ultima emisiune la Europa FM, el anunțand ca renunța definitiv la jurnalism pentru a urma o cale politica. A fost o ediție prelungita Romania in Direct, in care ascultatorii postului de radio au putut comenta gestul lui Moise Guran. Printre cei care au ținut sa-i transmita…

- Festivalul Winterfest este unul dintre cele mai complexe festivaluri de iarna din Romania, realizat de romani pentru romani, de iubitori de munte pentru iubitori de munte. Aventura Winterfest a inceput cu ediția 2018, in stațiunea Straja din Petroșani, unde in jur de o suta de pasionați de sporturi…

- Municipiul Iasi va gazdui la sfarsitul acestei saptamani Cupa Unirii la minifotbal. Competitia este una de traditie, ajungand la a XIII-a editie. Ca in fiecare an, intrecerea aduna la start cateva dintre cele mai bune echipe din Romania. Printre cele 32 de participante se afla si trei formatii din Suceava,…

- Muftiatul Cultului Musulman din Romania in colaborare Atasatul pentru Servicii Religioase siConsulatul General al Republicii Turcia la Constanta organizeaza in data de 18 noiembrie 2019 ora 18:00 la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret Jean Constantin o suita de manifestari cultural religioase,…

- Nu toate veștile sunt bune la inceput de weekend. Romania a ratat calificarea din preliminarii la EURO 2020, dupa ce a pierdut meciul cu Suedia. Dupa infrangerea suferita, vineri seara, pe Arena Naționala in meciul jucat cu Suedia, terminat cu scorul de 0-2, pentru naționala urmeaza un ultim meci in…

- Reprezentanții transportatorilor de gaze din Romania, Republica Moldova și Ucraina ar avea astazi o intalnire la Isaccea cu oficiali ai gigantului rus Gazprom, potrivit unor surse HotNews.ro. Intalnirea este foarte importanta in condițiile in care este pus sub semnul intrebarii tranzitul de gaze rusești…

- 'Mulți se intreaba de ce am venit la ședința de Guvern. Am venit pentru ca domnul prim-ministru Orban m-a invitat. In al doilea rand, astazi, in ședința de Guvern se va tranșa o problema foarte importanta, care și aceasta treneaza din cauza incompetenței fostului Guvern și anume chestiunea comisarului…

- In cadrul vizitei in teren cu jurnaliști de impact regional și național organizata in perioada 29-30 octombrie 2019 a avut loc prezentarea proiectului „Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanța comunitara ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strambu Baiuț”. Calin Ardelean, expertul tehnic…