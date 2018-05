'Continuarea emisiei pe cale radio terestra a serviciilor publice de televiziune in sistem analogic se face in baza unui acord tehnic eliberat de ANCOM, valabil pana la 31 decembrie 2019, care nu obliga Societatea Naționala de Radiocomunicații (SNR) sa transmita analogic pana la expirarea acestuia', au precizat oficialii arbitrului telecom, la solicitarea HotNews.ro. 'Din acest punct de vedere, Societatea Romana de Televiziune, in calitate de furnizor de conținut, poate decide, conform Legii nr. 41/1994 (..) prin consiliul de administrație, conceptia de dezvoltare a societatii.', spune ANCOM,…