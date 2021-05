Arbitrul asistent Octavian Sovre, implicat in doua momente controversate in acest sezon, si-a anuntat retragerea din activitate, dupa finala Cupei Romaniei, la care a oficiat sambata, anunța news.ro.

"Am avut 21 de sezoane in Liga I. Orice activitate ai inceput are si un sfarsit, sunt multumit si implinit. Putine emotii ma incearca, recunosc, chiar mai multe decat la un meci Barcelona - Inter sau Dortmund cu City. Nu mai aveam motivatie personala, pentru ca stiti foarte bine istoricul meu recent. Era, ca scop, Euro-2020. Ulterior, din cauza pandemiei s-a amanat un an, s-a intamplat ce…