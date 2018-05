Stiri pe aceeasi tema

- FCSB avea mare nevoie de victorie in meciul din deplasare cu Viitorul lui Gica Hagi, insa elevii lui Dica au inceput extrem de prost meciul. Viitorul a condus cu 2-0, dupa golurile lui Vina și Gavra.FCSB a revenit in joc prin golurile lui Tanase și Budescu, dar nu a reușit sa marcheze și golul…

- Devis Mangia a declarat, vineri, ca absenta lui Dan Petrescu, suspendat, de pe banca tehnica a CFR Cluj la meciul cu CSU Craiova nu este atat de importanta. "Antrenorul e cu adevarat important in timpul saptamanii, la meci sunt importanti jucatorii de pe teren", a spus tehnicianul CSU Craiova."Absenta…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1, l-a criticat pe Devis Mangia și a vorbit despre situația sa din Turcia. "Lupta la titlu se va da FCSB si CFR Cluj. I-am vazut pe cei de la Craiova si nu au constanta unei echipe care sa se bata la titlu. ...

- Gigi Becali e mulțumit de programul din play-off și considera ca FCSB și Craiova nu-și permit niciun pas greșit in lupta cu CFR Cluj. "Uite cum a facut Dumnezeu. A organizat in așa fel incat CFR sa joace la inceput cel mai ușor meci, cu Poli Iași. Sa nu fie meciul asta in final. Poli Iași nu e Viitorul.…

- Lupta la titlu se anunta mai disputata ca niciodata in acest an deoarece doar campioana va merge in preliminariile Ligii Campionilor. CFR Cluj si FCSB se afla in pole-position la debutul1 acestui sezon, dar si echipa din Craiova ar putea sa intre in lupta pentru titlu in play-off. Echipa lui Dica…

- Pana la finalul sezonului regulat mai sunt patru etape si echipele isi fac deja calcule. Gica Popescu spune ca si el era nerabdator sa inceapa a doua parte a sezonului. Fostul capitan al Barcelonei spune ca se asteapta la o disputa spectaculoasa in play-off si le da sanse toate celor sase echipe…

- Antrenorul si presedintele Craiovei nu sunt pe aceeasi lungime de unda in privinta sanselor la titlu ale Universitatii, dar si a transferurilor facute in iarna aceasta. In timp ce Devis Mangia a subliniat achizitiile importante facute de CFR si FCSB, pe care le considera singurele favorite la titlu,…