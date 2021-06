Stiri pe aceeasi tema

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor au crescut cu 32% in primele patru luni din anul 2021, in pofida contextului pandemic, la 34 miliarde lei, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, cand s-au acordat imprumuturi in valoare de 25,7 miliarde lei.

- Naționala masculina de volei a Romaniei va debuta joi, 6 mai, in preliminariile Campionatului European 2021. Primele meciuri au loc la Nitra, in Slovacia. Romania face parte din Grupa E, alaturi de selecționatele Slovaciei, Elveției și Albaniei. Inițial, calificarile ar fi trebuit sa inceapa in vara…

- Asteptarile pentru perioada urmatoare, respectiv trimestrul II, sunt preponderent de pastrare neschimbata a standardelor de creditare aferente imprumuturilor acordate populatiei, atat imobiliare, cat si de consum, precum si pe segmentul companiilor nefinanciare, indiferent de dimensiunea acestora,…

- “In perioada 1 ianuarie -28 februarie 2021, exporturile FOB au insumat 11,19 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 14,26 miliarde de euro. In perioada 1 ianuarie -28 februarie, exporturile au scazut cu 3,7%, iar importurile au crescut cu 0,2%, comparativ cu perioada 1 ianuarie -29 februarie…