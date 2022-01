Stiri pe aceeasi tema

- I ulia Albu, care are in prezent emisiune la Antena Stars , e fericita și pe plan profesional, dar și personal. Dupa divorțul de Mihai Albu, vedeta și-a gasit liniștea in brațele lui Mike, barbatul alaturi de care are o relație de aproximativ cinci ani de zile. S-au și logodit, locuiesc impreuna și…

- Astazi este o femeie superba din toate punctele de vedere, insa puțini sunt cei care știu cum arata Iulia Albu in copilarie. In exclusivitate pentru Antena Stars, celebrul designer de moda a oferit declarații și detalii neștiute pana acum despre perioada copilariei sale. Iata cum arata celebra Iulia…

- Chiar in prima zi de Craciun, de la ora 19:30, la Antena Stars, Iulia Albu impreuna cu Ovidiu Buta deschid oficial sezonul amenzilor in cadrul premierei show-ului Politia Modei, la Antena Stars.

- Iulia Albu prezinta o noua emisiune la Antena Stars, mai exact „Poliția Modei”. Dupa ce și-a dat demisia de la PRO TV, ea semnat contractul cu Antena Stars, unde prezinta show-ul „I.A. cu stil”.Chiar in prima zi de Craciun, de la ora 19:30, la Antena Stars, Iulia Albu impreuna cu Ovidiu Buta deschid…

- De cațiva ani, Claudia Patrașcanu este in razboi cu familia Badalau. Recent, artista s-a impacat cu soacra ei, iar acum este acuzata ca totul e o strategie pentru a-l desparți pe Gabi Badalau de actuala iubita.Procesul de divorț al lui Gabi Badalau cu Claudia Patrașcanu pare ca nu mai ia sfarșit. Deși…