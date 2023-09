Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, a anunțat luni ca Moscova ca a atacat o nava civila tip cargo intr-un port din Marea Neagra la 24 august, in cadrul unui bombardament cu rachete care nu a fost confirmat inainte.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina ca a incercat sa atace gazoductele care trec prin Marea Neagra, pentru a submina livrarile de gaz rusesc catre Turcia, informeaza dpa citat de Agerpres.roAu fost intreprinse tentative de a ataca gazoductele TurkStream si Blue Stream, prin care este livrat…

- Rusia a anuntat ca a doborat in Marea Neagra, in noaptea de vineri spre sambata, trei drone navale ucrainene care vizau podul din Crimeea. De asemenea, Administratia Biden va trimite, pentru prima data, in Ucraina, munitie care contine uraniu saracit, printr-un pachet de ajutor, care va avea o valoare…

- Rusia anunța distrugerea unei nave de recunoaștere ucrainene in Marea Neagra. Atacurile se inmulțesc dupa retragerea Moscovei din acordul privind exportul cerealelor ucrainene. In plus, doua drone ucrainene se prabușesc in Marea Neagra dupa un atac dinspre Ucraina, conform Ministerului rus al Apararii.STIRIPESURSE.RO…

- Papa Francisc a facut duminica un apel la Rusia sa revina asupra acordului privind cerealele prin Marea Neagra, prin care Moscova a permis Ucrainei sa exporte cereale din porturile sale maritime in ciuda razboiului.

- Rusia escaladeaza tensiunile militare in Marea Neagra dupa ce a aruncat in aer acordul cu cereale. Moscova isi continua atacurile asupra porturilor din Ucraina, dupa ce a avertizat ca va viza si navele civile.

- Rusia se retrage din acordul pentru cereale pana cand condițiile sale vor fi indeplinite. Luni, acordurile privind transportul granelor ucrainene prin Marea Neagra ar fi trebuit sa fie prelungite, dar Kremlinul a hotarat altceva.

- Rusia intentioneaza sa nu mai prelungeasca acordul care a permis Ucrainei sa-si reia exporturile de cereale prin porturile sale de la Marea Neagra dupa ce armata rusa a impiedicat folosirea acestora odata cu razboiul pornit in februarie 2022, unul din motive fiind acela ca nu a fost respectata componenta…