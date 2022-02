Oficializarea alianței dintre Rusia și China impotriva Occidentului, care a avut loc la Beijing, este, inainte de orice, un raspuns la aroganța americana perceputa, intr-un moment de relativ declin al influenței politice a unei țari din ce in ce mai sfașiata intre facțiunile interne rivale, potrivit analizei cotidianului brazilian Folha. Exista și resentimente in joc, in special la Moscova, insa chinezii cauta sa fie recunoscuți ca actori politici cu o superioritate proporționala cu ponderea lor economica, a doua ca marime in lume, rod al unui parteneriat cu același Occident care se teme astazi…