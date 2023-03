Zero lei pentru organizatorii Festivalului „Ceau Cinema!” prin Programul TimCultura al CJT

Unul dintre cele mai bune festivaluri ce are loc an de an în Timiș este Ceau Cinema!. Însă juriul care a decis ce evenimente vor fi finanțate din bani publici prin intermediul Programului TimCultura al Consiliului… [citeste mai departe]