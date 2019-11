Aramco, cea mai profitabilă companie din lume, vrea să obțină până la 25,5 miliarde dolari din listarea pe bursă ​Grupul petrolier saudit Aramco a dezvaluit duminica intervalul de pret la care se va face oferta sa publica initiala (IPO), operatiune care evalueaza compania undeva între 1.600 si 1.700 miliarde de dolari, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres. Aramco, cea mai mare companie petroliera și cea mai profitabila din lume, a precizat ca intentioneaza sa vânda 1,5% din actiunile sale, sau aproximativ trei miliarde actiuni, la un interval de pret cuprins între 8 si 8,5 dolari, ceea ce înseamna ca IPO-ul ar urma sa genereze o suma cuprinsa între 24 si 25,5 miliarde… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

