Aramata mobilizată în campania de vaccinare anti-coronavirus Armata va fi mobilizata in campania de vaccinare anti-coronavirus in momentul in care aceasta va fi demarata. Decizia a fost luata in urma ședinței de luni de la Palatul Cotroceni. „In urma ședinței de coordonare, a reieșit foarte clar ca succesul campaniei va depinde nemijlocit de o colaborare foarte buna și coerenta a tuturor instituțiilor responsabile de elaborarea și implementarea strategiei de vaccinare. De asemenea a fost subliniat, inca o data, ca partea de comunicare reprezinta aspectul foarte important care asigura indeplinirea cu succes a misiunii pe care Ministerul Apararii Naționale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

