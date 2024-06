Stiri pe aceeasi tema

- Italianul Marco Veronese (48 de ani) este noul antrenor al divizionarei secunde Ceahlaul Piatra Neamț. GSP a anunțat miercuri venirea unor investitori italieni la Ceahlaul. Primul pas a fost deja facut prin venirea antrenorului Marco Veronese. Contractul intra in vigoare de la data de 1 iulie 2024 și…

- Iulian Cristea (29 de ani) este noul fotbalist al Universitații Cluj. La șase zile de la desparțirea de Rapid, Cristea a fost prezentat oficial de Universitatea Cluj.„Bun venit, Iulian Cristea! FC Universitatea Cluj continua seria transferurilor pentru noul sezon.Clubul nostru a ajuns la o ințelegere…

- Fostul portar Danut Coman a declarat, marti, in conferinta de presa in care a fost prezentat oficial in functia de presedinte al echipei de liga secunda FC Arges, ca se intoarce intr-un moment greu, dar ca isi doreste sa reconstruiasca acest club. „Nu a fost o decizie usoara de luat. Am plecat in 2005…

- Roberto De Zerbi (44 de ani) și-a anunțat plecarea de la Brighton! Tehnicianul va sta ultima oara pe banca echipei duminica, in meciul de pe teren propriu cu Manchester United, in ultima etapa din Premier League. Cu fostul jucator al lui CFR Cluj pe banca tehnica, Brighton este pe locul 10 in Anglia,…

- Vineri, 3 mai, Comitetul Executiv UEFA a decis ca loturile echipelor calificate la Campionatul European din aceasta vara vor putea fi formate din 26 de jucatori, in loc de maximum 23, așa cum era in mod obișnuit. Inițial, UEFA planuia o revenire la reglementarile angajate inainte de EURO 2020, cand…

- Ion Țiriac (84 de ani) a prezentat oficial, in cadrul unui eveniment, masina Mercedes AMG One, care va fi expusa la salonul Tiriac Collection din... The post (Foto) Miliardarul Ion Țiriac și-a prezentat oficial „avionul terestru” in valoare de 2,8 milioane de euro. Ilie Nastase a marturisit ca ar avea…

- Petrolul are un nou antrenor. Dupa 0-4 cu FC Voluntari, conducerea ploieștenilor a facut o mișcare de urgența și l-a adus pe Laszlo Balint (45 de ani). Infrangerea la scor contra ilfovenilor i-a fost fatala lui Florin Stanga, cel pe care șefii l-au pus ca interimar, in locul lui Florin Pirvu. Acum tocmai…

- Portughezul Anthony Da Silva, cunoscut drept Tony, fost jucator al echipei CFR Cluj, a fost anuntat, marti, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Politehnica Iasi.Tony, 43 de ani, ii va succeda in functie lui Leo Grozavu, care a parasit echipa ieseana dupa infrangerea in fata formatiei…