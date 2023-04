Stiri pe aceeasi tema

- „M-am nascut prematur la 990 de grame, nascandu-ma așa medicii nu mi-au mai protejat ochii pentru ca au considerat ca voi deceda, lucrurile au evoluat inspre bine, insa am ramas fara vedere din cauza faptului ca mi-au ars retina, ei mi-au pus leucoplast in loc sa-mi puna ochelari.Am fost șapte in acel…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, marti, declansarea valului de proteste in sistemul de invatamant romanesc. Angajatii din educatie reclama ca se confrunta cu o serie de probleme care nu si-au gasit rezolvarea din partea autoritatilor. "Joi, 2 martie 2023, incepand cu ora 14.30,…

- Fostul internațional cu 14 selecții sub „tricolor” a vrut sa lamureasca polemica respectiva, explicand de ce, din punctul lui de vedere, Nicolae Dobrin ramane cel mai mare fotbalist din Romania.„Domnule, eu nu inteleg de ce s-a creat toata isteria asta dupa ce eu am declarat ca Hagi nu este ‘Regele’…

- O parte din insula Galesnjak, situata in Canalul Pasman din Marea Adriatica, a fost scoasa la vanzare pentru suma de 13 milioane de euro, informeaza Reuters.Denumita de turiști „Insula Iubirii” datorita formei sale de inima, Galesnjak este una dintre cele mai faimoase insule croate.„Peste un milion…

- Marti, 14 februarie, are loc la Timișoara Conferința anuala de fiscalitate organizata de EY Romania. Evenimentul se va desfașura la Iulius Congress Hall și se adreseaza comunitații de afaceri timișorene. Se vor prezenta cele mai importante aspecte fiscale de avut in vedere pentru anul 2023. Printre…

- Fotbalistul U Cluj, Alex Chipciu, a spus ca infrangerea cu FC U Craiova l-a naucit. ”Ma simt abuzat din punct de vedere fotbalistic. Nu am mai pierdut așa. Eu așa ceva nu am mai trait așa ceva.Aș vrea sa ajunga și ei in play-off, pentru a mai juca o data cu ei.Avem un drum de 7 ore pana la Cluj…

- U Cluj si Rapid deschid etapa a 23-a din SuperLiga cu un derby de traditie al fotbalului romanesc, cele doua echipe venind dupa victorii in primele partide din 2023.U Cluj este pe locul 14 dupa 22 de etape, cu 22 de puncte, la doua puncte de echipele aflate deasupra liniei de retrogradare (Hermannstadt,…