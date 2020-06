Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat le-a transmis un mesaj celor care nu cred sau minimizeaza boala provocata de coronavirus: Va așteptam la spital. „Primul venit, primul servit!”. Secretarul de stat in Ministerul de Interne a spus ca, daca numarul de cazuri continua sa creasca, medicii vor ajunge sa decide cine traiește și…

- Raed Arafat a criticat comportamentul pe care-l au unii oamenii in timpul starii de alert alerta. "Pandemia continua sa se desfașoare in anumite țari, fiind in plina desfașurare. Romania este intr-o faza de negare, ca nu ar fi fost probleme și virusul nu ar fi existat. Am uitat masurile și…

- Raed Arafat a vorbit in aceasta seara la Antena 3 despre mai multe subiecte in contextul pandemiei de COVID-19. Secretarul de stat in Ministerul de Interne a facut un apel catre romani, transmițandu-le ca pana la relaxare este important sa respectam masurile de izolare.

- Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a atras atentia cu privire la faptul ca relaxarea masurilor ar trebui insotita de mai multa responsabilitate din partea cetatenilor. Printre activitatile care ar putea fi permise oficialul a mentionat inclusiv plimbarile in parcuri

- Raed Arafat vine cu un avertisment pentru romani inainte de Paste. Secretarul de stat in Ministerul de Interne susține ca daca oamenii nu vor respecta masurile impuse de autoritați, consecințele vor fi catastrofale.

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a declarat ca virusul care face ravagii acum nu va disparea și ca va trebui sa ajungem sa conviețuim cu Covid-19.„Daca vezi ca intr-o o țara care a relaxat masurile, numarul cazurilor incepe sa creasca, poate fi un avertisment și pentru tine.…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, este de parere ca oamenii nu pot sa stea acasa luni de zile, in contextul pandemiei de coronavirus. Acesta a explicat in ce condiții regulile de izolare pot fi relaxate de catre autoritați."Este clar ca nu poți sa stai acasa luni de zile. In…

- Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a aratat, sambata, ca starea de urgența decretata ca urmare a pandemiei de coronavirus va fi, cel mai probabil, cu inca o luna dupa termenul de 16 aprilie. „ Daca vorbim de starea de urgența e foarte posibil sa ajunga sa fie prelungita inca…