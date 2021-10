Șeful DSU, Raed Arafat, a fost intr-o vizita fulger la Spitalul modular COVID-19 din Pipera. Acesta spera ca unitatea medicala sa primeasca pacienți incepand de marți. ”Am venit in vizita sa vedem etapa in care este spitalul. De marți speram ca o sa inceapa sa primeasca pacienți. Concentratoarele (n.r. – de oxigen) au intrat in țara și o sa ajunga in noaptea asta la depozitul nostru, care este in zona Prahova și maine dimineața vor fi aduse aici. Va fi personal de la ASSMB și va fi suplimentat personal și din afara ASSMB. (…) 370 de paturi maxim, dar vor incepe prima data cu primii 100 saptamana…