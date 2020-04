Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, pe Facebook, ca rezultatul testului facut la Institutul "Matei Bals" pentru coronavirus a iesit negativ."Rezultatul testului: negativ. Ne intoarcem la munca", a scris Violeta Alexandru, vineri seara, pe pagina sa de Facebook.Sursa foto: Facebook…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat , și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, susțin o declarație de presa, la sediul MAI, incepand cu ora 11, legata de situația provocata de coronavirus. Declarații live Raed Arafat : Ieri, la sediul MAI a avut loc…

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca ”varful” infecțiilor de coronavirus va fi atins in Romania de Paște (19 aprilie, Paștele ortodox).Șeful departamentului Situații de Urgența din cadrul MI a mai precizat ca, dupa o periada de ”acalmie”, virusul va reveni…

- Barbatul din Gorj infectat cu coronavirus este la momentul transmiterii acestei știri in drum spre Matei Balș, anunța Antena3. Starea barbatului nu este grava, a precizat Raed Arafat intr-o conferința de presa.De asemenea, ministrul Sanatații Victor Costache a dat detalii despre cazul barbatului:…

- Potrivit unor surse, si partenera lui romanca ar fi infectata cu coronavirus. Femeia s-a intors, de asemenea, in Italia. Directia judeteana de Sanatate Publica s-a deplasat in localitatea gorjeana Pesteana - Jiu, locul unde traiesc rudele femeii, pentru ca si acestea ar fi putut contracta virusul. In…

- Raed Arafat a spus totul despre ce trebuie sa știm legat de coronavirus. Din pacate sunt doua vești foarte proaste: Nu are tratament și nu exista vaccin, a spus Raed Arafat. „Coronavirsul nu are tratament. Și nici nu exista vaccin. Se trateaza simptomatic. Daca se agraveaza situația, se apeleaza la…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat a declarat, duminica seara, ca nu exista tratament sau vaccin pentru noul coronavirus. Acesta a spus ca persoanele care prezinta simptome sa nu ia antibiotice sau sa se trateze singuri, iar daca situația va fi una grava, sa apeleze…

- Ședul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat a facut un anunț cutremurator in urma cu puțin timp in direct la Antena 3: 'probabilitatea ca Romania sa fie ocolita de coronavirus este extrem de scazuta'. Este o chestiune de timp pana vor aparea cazuri in toate țarile europene, a mai…