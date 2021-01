Arafat, total împotriva "pașapoartelor de vaccinare": Ar scinda lumea și ar crea discriminare "Daca se pune ca si conditie de circulatie, inseamna ca le spunem unora ca nu mai circula daca nu se vaccineaza. Automat, sunt separate doua grupuri de oameni, cei care au certificatul si circula unde vor, si cei care au limitari. Asta clar va crea discriminari majore," a afirmat Arafat la un post TVȘeful DSU a mai precizat ca sunt foarte multe situații in care vaccinarea sau nevaccinarea nu este o alternativa asumata, ci consecința starii sociala."15 milioane de vaccinati la nivel global e o picatura intr-un ocean (...). O elita care s-a vaccinat pentru ca a avut acces la vaccin. Nu vorbim de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

