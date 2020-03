Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat marti, la un eveniment dedicat tinerilor, ca sistemul SMURD nu este perfect, dar functioneaza si a capatat increderea populatiei. "Sistemul, persoanele care lucreaza in el suntem sub un continuu - in ultima perioada cel putin…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, susține ca gelurile dezinfectante din comert pot omori coronavirusul.Raed Arafat a anuntat ca gelurile dezinfectante din comert pot distruge noul coronavirus.„Daca sunt pe baza de alcool si daca le folosim, da, omoara coronavirusul, pentru…

- "Intr-o ora, nu poate sa devina epidemie. Daca apare un caz, pana o sa fie cazul asta transmis la zeci, sute de oameni, nu se intampla intr-o ora. Chiar daca, la un moment, se anunța ca s-a gasit un caz pozitiv, nu inseamna ca Romania are epidemie. Are un caz pozitiv. Dupa care mergem catre contactele…

- ANUNȚ DE PRESA Targoviște,12-14 Februarie 2020 Anunțul de presa la inceputul proiectului Numele proiectului: Eficientizarea energetica prin reabilitarea Post-ul Anunț: Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor rezidentiale din Municipiul Targoviste – Pachet I.2 apare…

- Membru al USR, Moise Guran, susține ca fostul președinte Traian Basescu iși dorește sa duca PMP-ul spre o fuziune cu PNL, iar pentru a-și dovedi utilitatea, PMP va veni cu un candidat propriu la alegerile locale din Capitala, iar respectivul candidat va ataca alianța USR-PLUS.Citește și: Raed…

- Guvernul pregatește cel puțin doua decizii care se dovedesc cu mare impact in randul populației, iar oamenii nu sunt de acord cu intențiile Guvernului. Conform unui sondaj CURS, Raed Arafat are o puternica susținere populara, iar 77% dintre cetațeni doresc menținerea acestuia in funcție, asta in…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala din Romania (A.N.A.F.), in calitate de Beneficiar, implementeaza incepand cu data de 14 decembrie 2018, pentru o perioada de 24 de luni, proiectul intitulat „Consolidarea capacitații Agenției Naționale de Administrare Fiscala de a susține inițiativele de modernizare”…

