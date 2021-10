Raed Arafat a declarat vineri seara, ca el este pentru impunerea vaccinarii obligatorie prin lege pentru cadrele medicale, profesori și pentru alte categorii supuse riscului. ”Noi nici nu procedam ca alte țari care au impus deja vaccinarea pentru cadrele medicale sau profesori, ci oferim alternativa testarii. Aceasta impunere insa nu se poate face decat prin lege in Parlament”, a declarat Arafat. ”Avem un procent semnificativ si de la SMURD, si la Serviciul de Ambulanta, si de la diferite unitati care nu s-au vaccinat, oricat am vorbit, oricat am explicat si am sfatuit (…) unii nu s-au vaccinat.…