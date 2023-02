Stiri pe aceeasi tema

Cutremurul cu magnitudinea 5,7 pe Richter, produs marti in judetul Gorj, a fost urmat, pana la ora 20:42, de 13 replici cu magnitudini intre 2,4 si 4,1, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), relateaza Agerpres.

Raed Arafat, secretar de stat in MAI, a spus, dupa seismul din Oltenia, ce lucururi esențiale trebuie sa ai in casa, in caz de cutremur. La randul sau, Constantin Ionescu, șeful Institutului Național de Fizica a Pamantului, spune cap este greu de stabilit daca s-a descarcat energie in zona in care…

Astazi, 14.02.2023, incepand cu ora 17.00, secretarul de stat in MAI, șef al DSU, Raed Arafat va susține o declarație de presa la sediul Ministerului Afacerilor Interne, din Piața Revoluției numarul 1A.

Oameni din toata Serbia raporteaza ca s-a simtit cutremurul din Romania, scrie cotidianu sarb „Blic". De asemenea, presa din Bulgaria relateaza ca seismul s-a simtit in orasele bulgare de pe malul Dunarii, potrivit news.ro.

Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca pe anumite drumuri, unde ninge viscolit și se circula cu mare dificultate, s-ar putea interzice circulația TIR-urilor. Arafat a explicat ca deszapezirea se realizeaza foarte greu in timp ce ninge.

Seful DSU, Raed Arafat, a explicat joi, la Antena 3, cum se pot pregati cetatenii romani pentru o pana de curent majora, de trei zile. El a adaugat ca este totuși foarte putin probabil ca Romania sa intre intr-un black-out.

Seful DSU, Raed Arafat, a declarat joi, la Antena 3, ca in opinia sa va trebui sa devina obligatoriu ca benzinariile sa dețina un generator.

Seful DSU, Raed Arafat, a declarat joi, la Antena 3, ca este foarte putin probabil ca Romania sa intre intr-un black-out, precizand ca mai degraba vom avea probleme din cauza viscolului.