- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit miercuri seara, la Antena 3, despre soluțiile oferite managerilor de spitale, care se tem de riscul unui incendiu, dupa tragedia de la Constanța. „Soluția este sa respectam toate regulile care sunt de prevenire stabilite…

- Incidența cazurilor de Covid a ajuns astazi in Capitala la 10,31 la mia de locuitori, potrivit datelor DSP București. Luni, aceasta a fost de 9,64. Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta, intrunit in ședința extraordinara, a luat sambata o serie de masuri care au intrat in vigoare…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat ca, marți, autoritațile din Romania vor activa Mecanismul de protectie civila al UE in vederea achizitionarii medicamentului Tocilizumab, folosit in tratarea cazurilor de COVID-19.

- Mai puțin de JUMATATE dintre profesorii din Alba, imunizați impotriva COVID-19. Cați s-au vaccinat cu schema completa Mai puțin de JUMATATE dintre profesorii din Alba, imunizați impotriva COVID-19. Cați s-au vaccinat cu schema completa Pana la acest moment, mai puțin de jumatate din cadrele didactice…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a povestit, vineri seara, la Digi24 , ca a fost sunat in cursul nopții de comandantul pompierilor de la Bistrița, care l-a anunțat despre decesul unui subofițer, de 44 de ani, care nu era vaccinat și care a facut o forma grava de COVID.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, marți, ca se fac pregatiri pentru valul patru al pandemiei de COVID-19, insa nu se ia in discuție un lockdown asemanator celui din anul 2020. Restricții vor exista, insa nu pentru toți, fiind “permisii” pentru unii, adica pentru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit despre ce se va intampla in Romania daca va crește numarul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 (Covid-19). Ce a spus despre posibilitatea unui lockdown in cazul valului 4.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat, vineri seara, la Digi24, ca tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului, o varianta cu „un comportament mult mai agresiv”. El a anunțat ca doi tineri, care nu erau vaccinați și nu sufereau de alte afecțiuni, au murit…