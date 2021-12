Arafat şi Rafila au anunţat cine scapă de carantină România. S-au schimbat regulile în timpul jocului. Din nou! Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat exceptii de la masura carantinarii persoanelor care vin in tara de sarbatori. Acestea ii vizeaza pe cei care au de sustinut examene, daca prezinta rezultatul unui test PCR, dar si pe angajatii vaccinati din sistemul de aparare sau de ordine publica, daca sunt vaccinati, si vin in […] The post Arafat si Rafila au anuntat cine scapa de carantina Romania. S-au schimbat regulile in timpul jocului. Din nou! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, vineri, exceptii de la masura carantinarii persoanelor care vin in tara de sarbatori. Acestea ii vizeaza pe cei care au de sustinut examene, daca prezinta rezultatul unui test PCR, dar si pe angajatii vaccinati din sistemul de aparare sau de ordine…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 10 decembrie 2021, Hotararea numarul 113 care schimba regulile de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania, valabile in perioada10.12.2021 - 08.01.2022, in sensul: - introducerea testului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta in Romania, iar principalele modificari, conform Hotnews.ro sunt: eliminarea interdicțiilor de circulație a Post-ul Relaxare a restricțiilor de sarbatori: petreceri in noaptea de Revelion,…

- Guvernul a transmis, marți, masurile stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) pentru persoanele care sosesc in Romania in perioada sarbatorilor de iarna. Noile reguli de carantina pentru cetațenii din statele membre ale Uniunii Europene sau din state terțe sunt stabilite in…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat aseara o hotarare referitoare la regulile privind carantinarea persoanelor care sosesc in Romania, in contextul raspandirii tulpinii Omicron a coronavirusului in Europa. Masurile vor fi aplicate de vineri, de la ora 24 pana la data de 8 ianuarie,…

- Regulile privind carantinarea persoanelor care sosesc in Romania RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, luni seara, o hotarâre referitoare la regulile privind carantinarea persoanelor care sosesc în România, în contextul…

- Noile restricții stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgența și aprobate prin hotarare de guvern saptamana trecuta au intrat in vigoare incepand de luni, 25 octombrie 2021, de la ora 0:00. Astfel, obligativitatea prezentarii certificatului verde se extinde pentru o serie de activitați,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența al Romaniei a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori (roșu, galben și verde), in funcție de incidența cazurilor de Covid-19, anunța digi24.ro . Astfel, Republica Moldova a fost introdusa in zona galbena, din cea verde, in urma…