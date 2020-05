Arafat: Să nu ajugem din nou la restricții severe pentru populație Pana joi, 30 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 12.240 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre acestea, 4.017 au fost declarate vindecate și externate. Intre timp, numarul deceselor a ajusn la 717. „Pentru unii se pare ca relaxarea deja a inceput. Si deja a inceput intr-un fel fara absolut nicio limita, adica circulatia este aproape la fel ca inainte. Nu stiu cum se comporta oamenii la tara, tot auzim ca acolo si mai putin se respecta regulile. Am trecut prin niste sate in care oamenii aveau masca pe fata. Adica, unii asculta si inteleg situatia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

