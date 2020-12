Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a propus, joi, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile, incepand din 14 decembrie, pastrand masurile existente in prezent, la care se adauga o reglementare referitoare la transportul pe cablu pe partiile de schi,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, joi seara, dupa sedinta CNSU, ca se propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Singura prevedere noua vizeaza instalatiile de transport pe cablu. „Propunerea este de prelungirea de starii de alerta pentru 30 de zile, pastrand masurile…

