Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii cu drept de vot vor putea circula fara restricții intre orele 05.00-01.00 in 6 decembrie, ziua in care vor avea loc alegerile parlamentare. Anunțul a fost facut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. „Hotararea CNSU a trecut si in cadrul ei sunt doua masuri principale:…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a prezentat vineri noile restricții care vor intra in vigoare de luni. El a explicat ca terasele vor ramane deschise, cu condiția sa funcționeze, intr-adevar, ca spații deschise, sa nu fie acoperite.„Daca sunt terase adevarate, conform definiției.…

- Romania TV va transmite in regim live text declaratiile sustinute. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat Hotararea 52 prin care vor intra in vigoare noile restricții pe teritoriul Romaniei, anunțate de Klaus Iohannis in debutul ședinței de Guvern de joi, 5 noiembrie.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, s-a suparat pe romanii care critica masurile luate de autoritați pentru limitarea raspandirii coronavirusului și le transmite sa vina cu soluții mai bune, daca le aur. Cei care indeamna la nerespectarea regulilor nu fac altceva decat…