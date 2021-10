Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții care ajung in spital in valul 4 al pandemiei au forme ceva mai severe decat cei din valurile precedente, iar 98% dintre ei sunt nevaccinați, spune medicul timișorean Virgil Musta. Numarul de paturi in zona pentru COVID a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a fost suplimentat,…

- Tanarul de 34 de ani nevaccinat, care nu credea in COVID, dar a ajuns in stare grava la ATI, a murit. Baiatul a ajuns in urma cu cateva saptamani in stare foarte grava la Spitalul Victor Babes din Timisoara, iar medicii au reusit sa-l salveze cu eforturi uriase. Dupa ce a stat zile in sir in Terapie…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat ca se vorbeste despre doua metode prin care se fac vaccinari fictive impotriva COVID-19 si a avertizat ca asta inseamna dosare penale „Se vorbeste despre doua metode: metoda in care unii au incercat sa umble la baza de date si aici au fost prinsi medici sau…