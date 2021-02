Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU și a multor altor acronime, Raed Arafat, a declarat aseara, la TVR1, ca revenirea la o viața cat de cat normala s-ar putea produce spre finalul acestui an, in condițiile in care campania de vaccinare merge bine și se respecta in continuare masurile de prevenire a infectarii cu SARS COV-2.…

- Carla Dorottya este o fețița cu parul balai și zambet angelic, din Blaj, in varsta de 7 ani și 5 luni. La aceasta varsta frageda a fost diagnosticata cu sindrom hiperkinetic, crize de afect, anemie severa și tulburari din spectrul autist. Mama ei, educatoare de peste doua decenii, le cere... Articolul…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR, a declarat miercuri, dupa ce s-a vaccinat, ca este convins ca numai astfel poate fi depasita aceasta etapa a pandemiei pentru a reveni la o viata normala. "Am venit si eu la vaccinare cand mi-a venit randul, sunt convins…

- Președintele Klaus Iohannis a fost in vizita la centrul de vaccinare de la Romexpo. Iohannis a explicat ca in cazul in care vom avea 60-70% din totalul populației cu vaccinul efectuat, iar oamenii vor respecta in continuare restricțiile, atunci in vara vom putea scapa de pandemia de Covid-19.…

- Patronatele din HoReCa nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze, insa le vor explica faptul ca vaccinarea grabeste revenirea la viata normala, a declarat, luni, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel Mischie, intr-o conferinta de presa. "Trebuie…

- Doctorul Virgil Musta, cel care lupta cu Covid-19 la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara, a transmis un mesaj pe grupul de Facebook City Doctors – Comunitate pentru sanatate, la final de an 2020. „Impreuna, prin ințelepciune, solidaritate, bun simț și incredere unii in alții, am convingerea…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat legea prin care foștii președinți ai țarii devin senatori pe viața in momentul in care iși incheie mandatul, lege prin care iși acorda lui insuși o funcție in momentul in care nu va mai fi președinte, relateaza The Moscow Times.

- Vaccinarea este singura soluție pentru a scapa de pandemie, iar o campanie de informare corecta și eficienta ii va ajuta pe oameni sa ințeleaga ca beneficiul vaccinului anti-Covid este uriaș, a explicat la Digi24 medicul Gindrovel Dumitra. "Speram ca tot personalul medical sa fie vaccinat in ianuarie,…