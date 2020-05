ARAFAT propune, ARAFAT decide! Acesta este cel bine păstrat SECRET al PANDEMIEI Au trecut mai bine de doua luni de la decretarea pandemiei de coronavirus, Romania a intrat și a și ieșit din starea de urgența, insa cetațenii ei nu știu nici acum cine sunt cei care au decis restrangerea drepturilor. Guvernul a ajuns sa secretizeze și numele specialiștilor din Grupul de suport tehnico-științific. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Ordonanțele militare emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgența in cele doua luni de stare de urgența s-au bazat pe analizele Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

