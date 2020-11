Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a declarat ca cel mai probabil valul al doilea al pandemiei de coronavirus va fi pe perioada iernii, iar gravitatea lui va depinde de cat de mult vor fi respectatea masurile sanitare. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a mers la Ciolpani, acolo unde a avut loc recepția unor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a facut, miercuri, un apel catre populație sa respecte regulile impuse de autoritați. Acesta a avertizat ca indemnurile din spațiul public la nerespectarea masurilor ar putea insemna "pacienți in plus și probabil alți pacienți decedați".Conform…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca nu se discuta, in acest moment, despre o inchidere totala a orașelor, insa se iau masuri zonale, locale, menite sa reduca numarul de imbolnaviri cu SARS CoV-2. Raed Arafat a declarat ca Romania este pregatita chiar daca numarul…

- Raed Arafat a facut precizari despre noile restricții introduse in Capitala, dupa ce mai multe nelamuriri au aparut in spațiul online. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a explicat ca masurile se vor inaspri și ca, daca numarul de cazuri va crește, vor fi luate și altele.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat ca anul acesta, in contextul pandemiei, nu mai sunt de conceput sarbatori de Craciun și Revelion așa cum au fost anul trecut, iar pe cei care in perioada aceasta obișnuiau sa iși faca rezervari in strainatate ii avertizeaza ca…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a afirmat, marți, ca pandemia de coronavirus a fost politizata. Potrivit lui Raed Arafat, campania electorala incurca gestionarea pandemiei și ingreuneaza lupta cu acest virus. Raed Arafat recunoaște ceea ce politicienii au negat „Nu pot sa spun…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, este la aceasta ora in Brașov, unde a avut o intalnire cu președintele Consiliului Județean, Adrian Veștea. Arafat viziteaza și spitalul modular care se construiește la Spitalul Județean Brașov. The post VIDEO Raed Arafat, la Brașov, sa…