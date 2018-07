Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de noi ambulante vor intra in dotarea serviciului de specialitate si a SMURD-ului pana in decembrie, urmand ca pana la finele lui 2019 totalul vehiculelor de acest tip luate pe fonduri europene sa atinga 1.250, a declarat, sambata, la Alba Iulia, seful Departamentului pentru Situatii de…

- Ziua Nationala a Ambulantei este sarbatorita, astazi, in premiera la Alba Iulia, printr-o serie de manifestari, in prezenta tuturor managerilor serviciilor de ambulanta judetene din tara, a ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, si a sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat.…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, și secretarul de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, sunt așteptați, sambata, la Alba Iulia, pentru a sarbatori Ziua Naționala a Ambulanței din Romania, au anunțat, joi, in cadrul unei conferințe de presa reprezentanții Serviciului…

- Autoritatile sunt in alerta, dupa ce hidrologii au emis COD ROSU, atentionarea cu cel mai ridicat grad de risc, in cazul mai multor rauri din cele trei judete aflate si marti sub incidenta unei avertizari de ploi abundente. Si reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta transmit ca hidrologii…

- Pompierii au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru salvarea unui copil de doi ani cazut intr o fantana din localitatea Cosoveni, judetul Dambovita. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, copilul in varsta de doi ani a fost recuperat in viata…

- Arafat: Unii refuza evacuarea. La Covasna, am evacuat fortat mai mulți oameni, la Neamt se discutaCiteste si: Eugen Tomac, DOCUMENT VIRAL: 'Indraznește sa crezi ca Rovana Plumb știe de ce este ministru' Mai multe persoane din Covasna au fost evacuate fortat, la dispozitia prefectului,…

- Mai multe persoane din Covasna au fost evacuate fortat, la dispozitia prefectului, a declarat, pentru MEDIAFAX, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizand ca se discuta si cu mai multe persoane din judetul Neamt, care refuza evacuarea.

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit joi, cu ocazia implinirii a 85 de ani de la inființarea Spitalului Floreasca, despre contribuția unitații medicale in inființarea SMURD, despre curajul de a accepta noul.