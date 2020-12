Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii cu drept de vot vor putea circula fara restricții intre orele 05.00-01.00 in 6 decembrie, ziua in care vor avea loc alegerile parlamentare. Anunțul a fost facut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. „Hotararea CNSU a trecut si in cadrul ei sunt doua masuri principale:…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, explica, intr-un raspuns pentru Biroul Electoral Central, conditiile in care persoanele din afara localitatilor carantinate se pot deplasa in localitati carantinate pentru a vota. Potrivit documentului semnat…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat vineri seara, la TVR, ca va fi nevoie de minim 30 de zile pentru a vedea daca ultimele masuri luate pentru combaterea pandemie au avut efect.

- Secretarul de stat Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, afirma ca pandemia nu va fi depasita mai devreme de vara anului viitor, chiar daca ar aparea un vaccin in urmatoarele luni. "Eu nu ma astept la o vaccinare in masa inainte de februarie-martie daca vaccinul incepe sa fie…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, anunța ca pentru alegerile parlamentare vor fi aplica noi restricții. "La alegeri, trebuie sa fie respectate toate regulile. Sunt reguli foarte...

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca se poate observa ca valul doi al pandemiei de COVID-19 "nu va fi unul usor si nu va fi unul care va trece rapid", informeaza Agerpres.Raed Arafat a precizat ca gravitatea valului 2 al pandemiei de COVID-19 va depinde de reactia…

- Verificarile pentru identificarea persoanelor care nu au respectat prevederile actelor normative și aplicarea masurilor legale continua. Cateva sute de persoane s-au adunat sambata in Piața Universitații pentru a protesta, chiar in ziua cu infectari-record. Oamenii si-au exprimat neumultumirile…

- Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat, luni, dupa ședința de guvern, regulile dupa care se vor desfașura alegerile locale programate pe 27 septembrieAstfel, alegatorii nu vor putea intra in secția de votare fara masca și și-o vor da jos doar pentru identificare.…